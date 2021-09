Tarkusepäev idanaabrite juures: kõhutantsuga esinev õpetajanna ja varastatud koolitarbed

Õpetaja esines aktusel kõhutantsuga, mis pani kõik vaatajad kihama. Kohalik haridusosakond on algatanud uurimist, nimetades etteastet sündsusetuks ning et tegu on läbinisti õpetaja oma algatusega. Õpilaste vanematele üldiselt etendus meeldis, kuna tegu polnud millegi ebasündsa või amoraalsega. Rõhutati, et tegu polnud vaatemänguga isadele vaid tants valgest linnust, kes püüdleb vabadusse.