VIDEO ⟩ Asi, mida ükski mees esimesel kohtingul teha ei tohiks

Kui mees oli naise esimeselt kohtingult koju sõidutanud, jäi uksekella kaamera lindistusele häiriv pisiasi, kirjutab DailyStar . TikToki kasutaja nimega Jade jagab nähtut sotsiaalmeedias ja kinnitab, et nõnda käituva mehega pole mõtet teisele kohtingule üldse minnagi. Nimelt, ei oodanud mees autoga seni maja ees, kuni naine oli ilusasti tuppa jõudnud. Videot on hetkeseisuga vaadatud juba üle seitsme miljoni korra.

Neiu kinnitab, et tegu on mehe poolt hoolimatu käitumisega. Videosalvestuselt on näha, kuidas naine koduukseni jalutab ja seejärel tagasi vaatab, nähes et mees on juba minema sõitnud. Jade'i sõnul on viisakas, kui kohtingukaaslane äraminekuga vähemalt seni viivitab, kuni oled turvaliselt koju jõudnud. Autost väljudes jäi naisterahvast häirima veel teinegi asi - mees ei avanud talle ust.