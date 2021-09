USKUDA VÕI MITTE? ⟩ Naine mures: kallim põhjendab Tinderi kasutamist sellega, et otsib sealt sõpru

Suhtes olemine on imetore, kuni avastad, et sinu partner pole pooltki nii lojaalne nagu arvanud oled. Sama juhtus anonüümse naisterahvaga, kes on otsustanud oma probleemile Redditist lahenduse leida. «Olime kolm kuud koos olnud, kui ta mulle esmakordselt Tinderiga vahele jäi,» väidab naine, «Mees lubas, et ei tee seda rohkem ja kinnitas, et rakendus oli vaid uute sõprade leidmiseks.»