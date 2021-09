«Pool veganväljakutsest on läbi, seega oleks aeg teha väike vahekokkuvõte. Enesetunne on mul põhimõtteliselt sama kui enne väljakutset. Küll aga ei ole peale söömist väsimust ega raskustunnet ja kõhuvalusid ei ole peaaegu üldse. Kindlasti söön rohkem värsket toitu ning söögitegemine on lõbusam, kuna saab katsetada uusi ja tundmatuid koostisosasid ning tuleb olla loominguline.