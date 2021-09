Kui ema- või isafiguur on lapsepõlves eemalehoidev või puudub hoopistükkis, siis võib laps ka õppida, et tema emotsionaalsed vajadused ei loegi suurt midagi ning suhtes ei saa inimesi usaldada, et nad su emotsionaalseteid vajadusi kuidagi täidaks. Kui selline inimene nende uskumustega ja haavadega suureks kasvab, viib see harilikult rea kohutavate suheteni. Seda kõike aitab selgitada kiindumussuhete teooria.