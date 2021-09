Vaid viis päeva pärast lapsendatud tüdruku kättesaamist tuli temast loobuda, kuna bioloogilised vanemad muutsid meelt. Meditsiiniõena töötav Sarah pidi beebi tagasi andma. Tema sõnul oli valu nii väljakannatamatu, et ta kartis suisa raseduse katkemist. «Hüvastijätt oli nii südantmurdev, et ma ei suuda seda isegi sõnadesse panna,» ütleb Sarah. «Tundsime samasugust leina nagu inimese surma puhul. Teadsime, et ei näe teda enam kunagi.»