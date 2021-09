Marko Matvere naudib just seda lihtsat poissmeeste toitu: söök on minu jaoks kui küte

Matvere kirjeldas, mis tunnetega ta laulis esimest korda eestlaste poolt palavalt armastatud lugu «Tuulevaiksel ööl». «Tegu on päris õnnestunud palaga. Mäletan oma esimest esitust veel väga hästi. Toimus see ERR vanas raadiomaja teises stuudios, antud hetkel on seal uudiste maja. Lugu sai mulle omaks küllaltki kiiresti. Jaan Tätte oli mulle seda muidugi kitarri saatel ette laulnud ning seetõttu oli mul pala palju tuttavlikum laulda,» tunnistas ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Suurtel lavadel ma seda lugu väga tihti laulnud polegi. Kui laul populaarseks sai, siis ilma Liisita ma seda esitada ei soovinud, mul tema osa isegi peas! Peab tunnistama, et viimasel ajal pole seda enam ka Liisiga laulnud. Minu hinnangul töötab laul igasuguste esitajatega, on vaja vaid viisi pidada. Ühel korral pidime mängima seda lugu Väikeste Lõõtspillide Ühinguga Kilingi Nõmme kiigeplatsil. Inimesed nõudsid seda! Mina teatasin publikule, et laulan vaid siis, kui toote mulle Liisi lavale...ja kujutage ette, Liisi toodigi veidike hiljem kohale. Ta on sellest kandist ise pärit ja oli juhuslikult parasjagu kodus käimas,» naeris Matvere.

Matvere rääkis muuhulgas suvistest ja lihtsatest värskes õhus nauditavatest toitudest. «Kodus ma suur kokkaja pole, põhilised toidukorrad valmistab ette mu abikaasa. Kui pean ise midagi tegema, siis teen korraliku poissmehe roa - näiteks praen midagi head. Praetud kartulid ja praemuna meeldivad mulle väga,» sõnas ta.