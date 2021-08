VIDEO ⟩ Purjus naisterahvas naerutas tanklas viibijaid

Igaüks armastab tantsida, eriti siis, kui paar pitsi on hinge all. TikTokis levib kulutulena meeleolukas videoklipp sellest, kuidas purjus piduline võõra mehe endaga tanklas tantsule tirib, avaldab DailyStar. Naljakat klippi jagab purjus neiu parim sõbranna, keda tuntakse TikTokis nime all @mariadugan. «Kui sinu parim sõbranna on purupurjus ja kutsub võõra mehe endaga bensiinijaamas tantsima,» kirjutab naisterahvas video iseloomustustamiseks.