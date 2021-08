TAGURPIDIAEG ⟩ Septembris on suisa seitse planeeti retrograadis

Kui planeedid liiguvad retrograadis – see tähendab, et Maa pealt vaadates tundub, justkui liiguksid need teatud perioodil tagurpidi, kuigi tegelikult see muidugi nii ei ole, tegemist on vaid optilise illusiooniga – siis on see aeg, mil tõmmata tagasi ja vaadata pigem enda sisse. Kõige hullema stsenaariumi kohaselt satume tavapärasest rohkem veidratesse ja kohmakatesse olukordadesse, mis asjatundmatu käsitlemise korral võivad tõesti katastrofaalselt lõppeda.

Septembris 2021 liigub retrograadis suisa seitse planeeti ning nende hulgas on alates 27. septembrist ka Merkuur, mille retrograadist ehk enim on ajakirjanduses räägitud. Tegelikult on välisplaneedid juba mõnda aega retrograadis liikunud, kuid kuna nad liiguvad aeglaselt, on kaugel ja see kestab pool aastat, on nende mõju meie eludele vähem märgata. Kuna Merkuur on meile nii lähedal ja liigub kiiresti, siis paraku me selle retrograadiperioodi ka valusamalt tajume.