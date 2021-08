On imekspandav, et Automobiili omanikkude ühisus registreeriti juba 24. jaanuaril 1920 – veel nädalapäevad enne Tartu rahu sõlmimist Venemaaga. Praeguseni pole täpselt selge, kui palju autosid siis täpselt Eestimaa teedel ringi vuras, aga umbes on arvatud, et neid võis olla 156.