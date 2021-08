Naised eemaldavad üha enam ise spiraale, järgides TikToki õpetusvideosid

Emakasisene spriraal on pika toimeajaga rasestumisvastane vahend. Selle kättesaadavus ja tõhusus on parem kui iial varem. Kuid see ei sobi kõigile ja selgub, et eemaldamine polegi nii lihtne.

«Kliinikud viivitavad spiraali eemaldamisega tahtlikult ja lükkavad võimaluse korral taotlused üldse tagasi,» kommeteeris meditsiinisotsioloog Jamie Manzer.

Seetõttu eemaldavad naised üha enam oma spiraale kodustes tingimustes ise. Youtubes ja TikTokis levib hulgaliselt õpetuslikke videosid kuidas seda teha. Mõned günekoloogid väidetavalt lausa julgustavad patsiente ise eemaldama, jättes selle hõlbustamiseks juba paigaldades spiraali nöörid pikaks.

Üks naine palus oma spiraali välja võtta. Tema arst soovitas selle asemel ärevust ravida.

Martisha Perry, Gruusia ülikooli bioloog, kelle spiraali eemaldamise videol on üle 20 000 vaatamise, ütles, et tal olid spiraalist kohutavaid kõrvalnähud, näiteks krambid, liigesepõletik ja üldine halb enesetunne. «Tundsin ennast spiraali kasutades tõeliselt halvasti,» kurtis Perry ja lisas: «Ma ei oodanud nii hulle kõrvaltoimeid.»

Kui ta pooleteise aasta pärast seda eemaldama läks, teada, et protseduur on tasuline ja mitte üldse odav. «Lugesin Internetist, kuidas teised naised oma spiraali eemaldanud on ja otsustasin seda samuti ise teha.»

Alabama YouTuberi Paige LeAnni jaoks, kelle spiraali eemaldamise videot on vaadatud üle 12 000 korra, oli arsti leidmine selleks protseduuriks problemaatiline. Ta käis kahe arsti juures, et spiraal ära võtta, sest oli juba kaks aastat piinarikaste kõrvalnähtude all kannatanud. «Ma ausaltöeldes ei tundnud ennast enam iseendana,» ütles LeAnn. Kaalutõus, krambid ja depressioon halvasid tema igapäevaelu.

«Ma ei saanud aga soovitud abi. Üks arst lausa kahtles minu vaimses tervises ja soovitas psühhiaatri juurest abi otsida. Nad väitsid, et pole ühestki sellisest sümptomist varem kuulnud,» rääkis LeAnn Insiderile.

Gruusia sotsiaalmeedia staar Tieesha Essex kirjeldab seda protseduuri kui tampooni eemaldamist. Tema arst ei soostunud temalt spiraali eemaldama, kui ta ei hakka kasutama mõnd teist rasestumisvastast vahendit. Essex aga soovis nendest lõplikult loobuda ning ise spiraali välja võtta.

Kuigi sõnad «spiraali iseendalt eemaldamine» võivad kõlada nagu õudusfilmi stsenaarium, kirjeldasid paljud veebivideode avaldajad seda kui lihtsat ja valutut protseduuri.

Demograaf Diana Greene Foster ütles, et aastakümneid vana probleem tõusis tänavu tagasi rambivalgusesse, kui Britney Spears teatas kohtusaalis oma spiraali eemaldamise soovist. Kuid tal polnud luba seda eemaldada.

Kuigi spiraal võib olla üks tõhusamaid viise raseduse vältimiseks, tuleks sama oluliseks pidada ka selliseid probleeme nagu kõrvaltoimete vältimine või täielik kontroll selle üle, millal alustada või lõpetada rasestumisvastase vahendi kasutamine, lisas ta.