Olen väga pikalt tahtnud raadios töötada ning see on olnud üks minu suuri unistusi. Kui väike olin, kuulasin sageli hommikuprogrammi. See, et praegu ise hommikuprogrammi teha saan, on väga super! Unistasin alati raadios töötamisest, kuid mitte hommikuprogrammist, kuna see tundus minu jaoks veidi liiga kättesaamatu. Mõtlesin, et juba see oleks äge, kui saaksin päeval paar tundi raadios mingit saadet teha. Hetkel, mil MyHitsi programmijuht Ott-Sander Palm helistas ja ütles, et sain hommikuprogrammi, olin väga-väga õnnelik ja all in (kõigeks valmis – toim).