VÄRSKE UURING ⟩ Just nii mitu sammu pead päevas tegema, et tagada pikem eluiga

Terviseteadlased mainivad, et see pole kindlasti kahjulik müüt, kuid ainult sammude arvust ei tohiks siiski lähtuda, kirjutab MindBodyGreen. Eluea uurimisega tegelev Sergey Young sõnab, et tegelikult pole iga päev 10 000 sammu täisastumine pikema elu tagamiseks vajalik.