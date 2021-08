Suhteekspert: sa ei jää elu lõpuni vallaliseks

Shani Silver, kes veab üksikutele inimestele mõeldud podcasti «A Single Serving», kirjutab Mediumis, et neid küsimus – mis siis kui? – ei peaks kartma küsida. Pigem aitab see meil valmis olla võimalikeks stsenaariumiteks, mis tõesti võivad meie eludes välja mängida. Kuid ometi on tal olemas ka mõned lohutavad vastused inimestele, kes on jäänud lõksu mõtetesse stiilis «Aga mis siis, kui ma harjungi üksi olema ja iial enam ei armu?». Enne veel aga annab ta soovituse, mida tema hinnangul peaks järgima iga vallaline naine – pane igast oma palgast teatud protsent kõrvale. See annab sulle kindluse, et kui juhtubki kõige hullem, on sul olemas tagavarad. «Säästa oma raha, see annab sulle vaimse jõu «Mis siis kui?» küsimustega päriselt hakkama saada,» soovitab Silver.