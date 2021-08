Suri koroonaviirust loomaravimitega tohterdanud maskivastane

Nüüd teatas Calebi naine Jessica Caleb Wallace, et nädalaid hingamisaparaadi all veetnud mees suri möödunud laupäeval. «Caleb on rahulikult siitilmast lahkunud. Ta elab igavesti meie südames ja mõtetes,» kirjutab Jessica GoFundMe lehel. Ta lisas: «Ta oli ebatäiuslik mees, kuid armastas üle kõige peret ja oma tüdrukuid.»