Teadlased avaldavad: peenise pikkus on naistele naudingu saamiseks määrava tähtsusega

King's College'i ülikool viis hiljuti läbi uuringu, millest võttis osa 12 paari, avaldab DailyStar . Seksikas uuring selgitas välja, et peenise pikkus on voodis siiski olulise tähtsusega, kuna naiste jaoks on orgasmi saamine otseselt meheau suurusega seotud.

Uuringu autor David Veale ütleb: «Eeldasime, et penetratsiooni sügavus ei mõjuta naise seksuaalset naudingut, kuid eksisime.» Tuleb välja, et vähendades penetratsiooni sügavust, on nauding naiste jaoks vähem intensiivne. «Üksikutel juhtudel ütlesid naised ka, et penetratsiooni sügavust vähendades, on neil mõnusam,» lisab Veale, «Eks see on tegelikult igal inimese individuaalne.»