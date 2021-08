NAGU SEEBIOOPER ⟩ Naine, kes ei petnud oma meest kordagi, sünnitas kogemata võõra mehe poja

10 aastat hiljem otsustasid Johnsonid uudishimust teha DNA-testi. Kuu pikkune vastuste ootamine päädis tõelise šokiga: selgus, et Vanner ei olegi poja bioloogiline isa. «Kui avasin tulemuste lehe ja nägin, et Donna on meie poja ema ja isa pole teada, ei saanud ma aru, kuidas selline asi võimalik saab olla,» ütles Vanner. Naine ei olnud meest kordagi petnud, kirjeldab Abc4.

Selgus, et IVF ajal viljastati Donna munarakk kogemata kellegi teise spermaga. Perekond otsustas leida noorima poja bioloogilise isa ja tegi veel ühe DNA-testi. Selgus, et isaks on mees nimega Devin McNeill. Johnson helistas talle, et teada saada, kuidas eksitus juhtus. «Olime 14 aastat tagasi samal päeval ja samal ajal kliinikus,» rääkis McNeilli abikaasa Kelly. «Ka meil oli kunstliku viljastamise protseduur ja arvatavasti tekkis sperma segadus just siis.»