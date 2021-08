Naine maksab mehele joomatuuride eest eriti julmalt kätte

38. nädalat rase naine kirjutab Redditis, et tema mees käib haruharva kodus. «Viimasel kuul pole ma abikaasat peaaegu näinudki,» jagab lapsevanem, «Esmapäevast reedeni käib ta tööl, pealelõunal tuleb korra koju sööma ning seejärel suundub juba sõpradega välja.» Naisterahvas ootab hetkel neljandat last ja on üritanud kallimaga sel teemal korduvalt rääkida, kuid seni pole mees vedu võtnud.

Nädalavahetused veedab meesterahvas sõprade seltsis ning arvab, et naine peaks sedasama tegema, kirjutab TheSun. «Täna ütlesin mehele, et ei nõua temalt üldse palju ja selle peale ta vastas, et kui mul endal oleks sõpru, siis nõuaksin veelgi vähem,» räägib ema, «Õhtul abikaasa helistas ja ütles, et ei tule peale tööd koju ning läheb ilmselt sõpradega baari.» Naine oleks suutnud peaaegu rahulikku meelt säilitada, kuid mehe viimane lause ajas tal kopsu üle maksa.