PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 30. august: Ambur tahaks olla oma kapslis, Neitsit pidurdab liigne tagasihoidlikkus

JÄÄR



Hoidu liigsest tormamisest ja teiste takka kiirustamisest. Kellegagi vesteldes anna teisele poolele aega mõtete sõnadesse panemiseks.



SÕNN



Äriasjade ajamisel võib tekkida takistusi ja viivitusi. Ära seepärast veel kannatust kaota, natuke on lihtsalt oodata vaja.



KAKSIKUD



Suhtluses partneritega võib tõrkeid tekkida. Sul on tunne, et tegevus sujuks märksa paremini, kui ei peaks teistega arvestama.



VÄHK



Oled sunnitud seisatama ja pilgu minevikku suunama. Kunagi lahendamata jäänud probleemide tagajärjed annavad tunda.



LÕVI



Kaaslased juhivad ilmselt sinu tähelepanu asjadele, mis on sinu jaoks ebamugavad ning millest sa parema meelega kuuldagi ei tahaks.



NEITSI



Liigne tagasihoidlikkus ja muretsemine selle pärast, mida teised sinust arvata võivad, võib sind töistes ettevõtmistes takistada.



KAALUD



Kui täna kuhugi sõitma pead, varu selleks natuke rohkem aega. Liikluses ei maksa riskida, kiirustades ohtlikke manöövreid teha.



SKORPION



Äripartneritega on keeruline suhelda. Nende plaanid võivad sulle liiga uljad tunduda, nemad jälle arvavad, et sina hoiad liig madalat profiili.



AMBUR