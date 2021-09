NÄDALAPROGNOOS ⟩ Uus kuutsükkel suunab meid tunnetama oma ürgset väge ja häält!

Teisipäeval koos kuu loomisega läheb täpseks Must Kuu Lilith i ühendus Kuu Põhjasõlmega . Kõlab nagu palju Kuud (emotsioone) - tõepoolest! Oleme olnud tegelikult juba nädala selles energias ja nüüd see kulmineerub - tuleb välja väga karmaline olukord seoses meie allasurutud toore ja ürgse väega. Meie ürgne tõde, ürgne olemus on olnud immitsemas juba mõnda aega, kuigi samas on valitsenud tunne, justkui oleksime aheldatud ja oma tegelikust väest ära lõigatud.

Ühendus Kuu Põhjasõlmega annab aga selge signaali, et isegi kui selle väega on praegu raske kontakteeruda (Põhjasõlm on alati kättesaamatu ja nõuab, et pürgiksime selle suunas), liigume me elus kõige rohkem edasi just siis, kui üritame seda poolt endas leida ja sellega kontakti luua! See on protsess, mis võib tuua kaasa tumedate allasurutud mõtete pinnaletõusu - vaadake, milliseid sõnu kasutatakse teie ümber ja ka avalikkuses! Allasurutud Lilith Kaksikutes pressib välja läbi suhtlemise, mõtete ja sõnade. See on karjuv vajadus väljendada oma toorest häält ning ürgseid teadmisi.