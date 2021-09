SODIAAGISOSINAD ⟩ Kuutsükli lõpunädal: vabasta suhetega seotud hirme ning hoia energiat

Soovitused nädalaks

NÄDALAKAART

Mõõkade seitse on huvitava võnkega kaart – tavaliselt viitab see valedele või pettusele, millega sa ei taha vahele jääda ning püüad lahinguväljalt nõnda ära hiilida, et sa kellelegi vahele ei jääks. Sel korral tuli see aga tagurpidi, mis viitab, et sinus on süttimas soov jätta selja taha vana elu – sa enam ei taha elada valedes, sa ei taha enam neid nugade selgalöömisi, sa oled valmis edasi liikuma ja elama uues värskes energias.