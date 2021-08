NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Muusikasõpru ootab Jazzkaar, romantikuid maagiline muinastulede öö ning jooksusõbrad võtku suund Rakverre

Muinastulede öö toimub üle Eesti kõigis maakondades, on nii avalikke kui ka eralõkkeid, nii piletiga üritusi kui ilma. See on suurepärane aeg vaadata tulle koos lähedaste ja sõpradega või mediteerida üksi – paljude jaoks ei alga uusaastalubadused ju mitte jaanuari, vaid just nimelt sügise ja uue kooliaasta algusega.