Segaduses naine: ema ei luba mul last adopteerimiseks ära anda, vaid nõuab beebit endale

Planeerimata raseduse korral on naisel mitu varianti. Kas rasedus katkestada või mitte? Kas anda laps ära või jätta endale? Nagu paljud teised temaealised, otsustas ka antud 21-aastane tütarlaps peagi sündivast beebist loobuda, vahendab Mirror . «Otsustasin anda lapse vanematele, kes teda tõesti soovivad, kuna ma pole selliseks vastutuseks veel valmis,» selgitab neiu Redditi Am I The A**hole foorumis.

Kohe, kui noor naine emale mainis, et ei soovi last üksinda üles kasvatada, hakkas too veidralt käituma ning pisibeebit endale tahtma. «Ta tahab, et lapselaps jääks oma perekonda. Olen emale korduvalt öelnud, et pole veel laste saamiseks valmis ja see võib minu elu ära rikkuda,» räägib naine, «Ema ütleb, et lapse sünd ei muudaks midagi, kuid see pole tõsi.»