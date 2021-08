Vaatame, milliste astroloogiliste mõjutuste all võivad toimuda meie suurimad armumised ning kas sellises seisundis tekkinud suhetel on tegelikult ka tulevikku?

Me kõik oleme kogenud aegu, mil tunded löövad üle pea ja leiab aset sügav armumine, mida lihtsalt pole võimalik vältida ega alla suruda. Oleme siis sellisteks tunneteks justkui enam avatud ja läheme kaasa vooluga, mis viib meid intensiivsete ja reaalsust muutvate kogemuste maailma. Need perioodid, mil leiab aset peadpööritav maailmamuutev armumine, on tavaliselt astroloogis tugevalt ära märgitud ning ajastatud. Me oleme siis haavatavamad ning meie süda on valmis avanema.