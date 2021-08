Redditis jagas kasutaja nimega Zarinthia oma lugu, alustades tõdemusest, et tema vanaisa rääkis talle lapsepõlves palju lugusid hingedest ja kummitustest. Nii juhtus sageli, et õhtuti koju kõndides kujutas ta ette, kuidas talle järgneb hantu pagar (ehk aiakummitus) või et teda lämmatab hantu tetek (nn tissikummitus – hing, mida kujutatakse suurte rindadega ja kes pidi juttude järgi pahaaimamatuid lapsi lämmatama).