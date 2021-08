Miks üldse on tarvis peojärgselt sõbrannaga jutustada ja muljeid jagada? Millised on need emotsioonid, mis pärast suurt ja vägevat pidu kummitama jäävad? Kuidas hakkama saada, kui oled viinastunud peaga natuke lollilt käitunud, ja seda veel oma kolleegide ees?