Briti ajakirjanikul Juliet Butleril õnnestus Maša ja Dašaga luua lähedane suhe 15 aasta jooksul, mil ta Moskvas oma venelasest abikaasa ja lastega elas. Ta on nende kogemuste põhjal kirjutanud raamatu «Mida vähem sa tead, seda rahulikumalt magad» (The Less You Know the You Sounder to Sleep). Teoses jutustatakse lugu läbi Maša silmade. Maša oli kahest leebem ja introvertsema loomuga.