Teaduslik põhjendus, miks naised lähevad suhtesse emotsionaalselt vägivaldsete meestega

Mida enam nartsissistlike käitumishäirete kohta õpime, seda kergem on aru saada, miks seda tüüpi inimesed meid köidavad. Nad on pealtnäha sarmikad ja vastupandamatud, kuid sisimas toksilised ning omandihimulised inimesed. Eriti raske on loobuda siis, kui nad on sind juba sihikule võtnud.