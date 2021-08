Pilt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Spetsialistid soovitavad parema voodielu jaoks Vahemere dieeti. Kreekast pärit seksiekspert Stella Ralfini ütleb, et lõunamaade köök mõjub seksielule vägagi turgutavalt. Alt leiad 9 toiduainet, mida peaksid seksuaalse soorikuse parandamiseks tarbima.

Kas teadsid, et naturaalne oliiviõli on erektsioonihäirete ravimisel tõhusam kui Viagra? See langetab impotentsuse riski suisa 40 protsendi võrra, vahendab TheSun.