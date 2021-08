7 nõuannet, mida teha, kui sõbrad on pöördunud vaktsiinivastaseks

Eurofoundi hiljutine uuring leidis, et inimesed, kes tarbivad ühismeediat päevas rohkem kui kolm tundi, on vaktsiinide osas kõhklevamal seisukohal (30 protsenti) kui teised inimesed (26 protsenti). Nende kõhklused aga tõusid veelgi (40 protsenti), kui nende põhiliseks uudiseallikaks oli ainult sotsiaalmeedia.

Mitte iga vaktsiini suhtes kõhklev inimene pole vandenõuteoreetik, kirjutab Irish Times. On mõistlik küsida oma perearstilt lisainformatsiooni ja võimalike kõrvalnähtude kohta. Kuid on palju ka neid, kes on kukkunud alternatiivteooriate ja valeuudiste lõksu – ning paraku on nad väga valjuhäälsed.