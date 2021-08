Just need on 2021 sügise pediküüritrendid

Wday.ru rääkis Jekaterina Gintsiga, kes on maniküürispetsialist, et teada saada, mis on need toonid ja trendid, mis sel sügisel ilma teevad. Üks saladus, mida teadma peaks, on järgmine – keskendu naturaalsetele toonidele, aga vahelda neid vastavalt aastaajale.

Näiteks kevadel on väga sobiv võtta kavasse roosad toonid, taevasinine või tärkava roheluse karva küünelakid. Suvel vaheta need värvid jõulisemate vastu, näiteks erk ja mahlane oranž, sidrun ja neoon. Sügisel jällegi tulevad rikkalikumad, sügavamad ja küpsenud viljade värvid esile. Mõtle: jõhvikapunane, mustikas, astelpaju.

Gints ennustab, et selle sügise tõelisteks trenditoonideks on aga sügavad ja rikkalikud rohelised, õrnad tolmuroosad, mee- ja sidrunitoonid, terrakota ja marjapunased värvid. Ka pruun ja veinikarva lakk olgu iga moeteadliku naise küünelakiriiulil. Tumeroheline hakkab samuti laineid lööma, tähtis on jälgida, et see kataks ära kogu sinu küüneplaadi.

Kui sa aga pole valmis veel suvega hüvasti jätma, siis vaata kuldseid ja sügislehtede värve. Põhilistest suvetrendidest jääb kindlasti püsima nude ehk ihukarva, samuti erinevad siniste ja roheliste toonid.