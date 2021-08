SODIAAGISALADUSED ⟩ Mida võime oodata aastast 2022?

Kindlasti on paljud juba väsinud selle aasta pingelistest sündmustest ning loodavad südames, et uus aasta toob kergendust ja midagi paremat. Selleks vaatamegi juba nüüd, mida meil uuelt aastalt oodata on.

Seekord vaatan alustuseks Hiina horoskoopi - aastad 2020 ja 2021 on olnud eriliselt keerukad, kuna need on möödunud külma, terava ja eraldava metalli elemendi all. Metall Roti aasta (2020) viitas ka agressiivsusele, mis toob kaasa eraldust. Metall Pühvel (2021) viitab aga aastale, mis on täis tööd ja pingutusi ning toob jätkuvalt kaasa eraldust. Midagi ei ole teha - metall on külm ning lõikab. Näeme, et rohkem kui varem on ühiskond lõhestunud, isegi sõbrad ja pereliikmed pöörduvad teineteise vastu. Mõistmist, sallivust ja soojust on nappuses.