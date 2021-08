Uuringud avaldavad: see dieet lahendab meeste erektsiooniprobleemid

Kreekas läbiviidud uuringute kohaselt on mehed, kes tarbivad palju puu- ja juurvilju, mereande ning oliiviõli, seksuaalselt võimekamad. Ühtlasi on neil ka vähem vererõhuprobleeme, avaldab DailyStar . Seega, ei peaks esimesena abi otsima mitte tablettidelt, vaid alustama toitumisharjumuste muutmisest.

Erektsioonihäired on meeste hulgas väga levinud ning võivad põhjustada palju meelehärmi. Enamik otsib abi tablettidelt (näiteks Viagralt), kuid uuringud tõestavad, et ebameeldivat olukorda saab ka teisiti lahendada. Vahemere dieet sisaldab palju puu- ja juurvilju, mereande, oliiviõli ning täisteravilja. Dieedi abil on võimalik leevendada nii harva esinevaid erektsioonihäireid kui ka impotentsust.