SODIAAGISALADUSED ⟩ Kinnistäht Regulus Neitsis soosib naiselikku valitsust

Esmaspäeval liikus Päike taevakaardil üle kinnistäht Reguluse (0 kraadi Neitsis), mis on üks olulisemaid kinnistähti. Kinnistäht on selline täht, mis näib Maalt vaadates teiste öötaeva tähtede suhtes liikumatuna, alati samas kohas. Kuna nad paiknevad kaugel väljaspool Päikesesüsteemi, on nende omaliikumine äärmiselt aeglane - ent nad liiguvad tasapisi sellegipoolest.

Reguluse traditisonaalne nimi ladina keeles tähendab «printsi» või «väikest kuningat». Araabia keeles on selle nimeks «lõvi süda». Hiinlastele on see Kollase Keisri 14. täht, babüloonlastele oli see aga «Kuningas». Vanad pärslased nimetasid seda «Keskpunktiks».