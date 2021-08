NUMEROLOOGIA ⟩ Mallu Mariann Treimann: kuidas võib nime muutmine mõjutada saatust?

Eile teatas blogija Mallukas, et on viinud läbi ametlikult muutuse oma nimes, nii et nüüd on tema nimeks Mallu Mariann Treimann. See on tema kolmas ametlik nimi - neiupõlvenimi oli tal Mariann Kaasik ning 2015. aasta juunis abielludes sai temast Mariann Treimann.