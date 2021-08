Astroloog Vassilissa Volodina: tulekul on uus perestroika, maailmakord mureneb!

«Enamik meist teadis, et saabumas on globaalne kriis,» ütles Volodina WDay.ru intervjuus. «2019. aasta varjutus toimus Saturni valitsuse all ja aastal 2020 lisandus veel kuus võimsat varjutust, pluss Saturni ja Pluuto konjunktsioon, mis varjutuste mõjusid veelgi võimendas. Kõik see märgistas uue ajastu algust, aegamisi luues uusi reegleid, mille järgi inimesed nüüd elama peavad.»

Volodina tõdeb, et inimkond elab praegu läbi väga raskeid aegu, kuid õnneks annavad moodsad kommunikatsioonivõimalused meil jätkuvalt omavahel suhelda. Samas märgib ta, et me ei tohiks uskuda illusiooni, justkui oleks meil, «lihtsal külarahval» kontroll. «Hea näide sellest on Donald Trump, kes sai sotsiaalmeedia keelu, kui oli veel Ameerika Ühendriikide president. Aastani 2020 oleks see olukord võinud tunduda absurdne,» märgib Volodina. «Kuid hetkel hakkab inimkond mõistma, kes on pukis. Need pole meie, külarahvas, vaid sotsiaalmeediavõrkude omanikud.»