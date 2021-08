Elise neljas nädal veganina: eriti tore on näha sõprade, pere ja elukaaslase toetust!

«Uskumatu, et kuu aega väljakutset on juba möödas ja järgmise nädala lõpus on pool tehtud! Ausalt öeldes ei ole üldse raske olnud ja hetkel tundub, et see väljakutse minu jaoks ei jää ainult kümnenädalaseks, vaid läheb ikka sama hooga edasi. Eriti tore on näha ja kuulda sõprade, pere ja elukaaslase toetust! Selle nädala alguses saime sõbrannadega kokku lauamängu õhtuks ja kogu laud oli kaetud ainult vegan suupistetega – isetehtud hummus, vanaemade tomatid ning muud head ja paremat! Ja kui olen olnudki külas, kus pakutakse liha ja juustu või tehakse grilli, siis aina vähem on mul tunne, et tahaks ka.