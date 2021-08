1. Millal otsustasid, et soovid Eestist lahkuda ning miks osutus valituks just London?

Teadsin juba üsna noorelt, et tahan pärast gümnaasiumit õpinguid välismaal jätkata. Põhjuseid oli mitu, suurim neist ilmselt soov maailma näha. Kuna tegin kõvasti sporti - mängin tennist, siis innustas ka paljude vanemate tennisistide eeskuju, kes olid USA-sse õppima läinud. Algselt oli ka mul plaan USA-sse minna ning sain hinnetega isegi UCLAsse (California ülikool Los Angeleses) sisse, kuid tennise tase oli seal minu jaoks liiga kõrge. Seetõttu ei oleks ma ilmselt ka stipendiumit saanud. Õppemaks on seal samuti hirmus kallis, mitu korda suurem kui mu praeguses ülikoolis. Idee kandideerida Londoni King's College'sse andis mulle üks klassiõde. Juhtus nii, et sain sinna sisse ja ühel hetkel mõistsin, et äkki see ongi saatus.