Seksiterapeut õpetab: mehed, seda nippi kasutades näib peenis visuaalselt suurem

NHS-i andmetel on keskmine erekteerunud peenis 13 kuni 18 sentimeetrit pikk, avaldab DailyStar. Peenise pikkus on võib meestele palju peavalu põhjustada, eriti juhul kui varustus on keskmisest lühem. 2013. aastal läbiviidud uringute põhjal pole ligi kolmandik meestest oma meheauga rahul. Tulemused on avaldatud väljaandes Journal of Sexual Medicine.