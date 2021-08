DIKTAATORI MÄNGUD ⟩ Türkmenistani diktaator pingutas musklit kuldse labidaga

Oleme juba kirjutanud, et Berdõmuhhamedovi hobusearmastus on hea maitse piiri ammu ületanud ning küündib suisa naeruväärsuseni. Ning kaks aastat tagasi, kui ringlesid kõlakad tema surmast, avaldas kohalik riigitelevisioon presidendi elusoleku tõestamiseks video ümber lõõmava kaatri kihutavast riigipeast.

64-aastane Berdõmuhhamedov, kes on koos pojapojaga astunud üles ka räpivideos, avas Türkmenistanis neil päevil tööstuskompleksi. Endale omaselt tegi ta seda särava žestiga. Selleks jättis ta ehitusplatsile kuldse kapsli, mille viskas alla kuldsest rennist. Seejärel viskas ta kapsli peale betooni, võttes seda kuldsest kärust kuldse labidaga.

Kaadreid näidati Yašõki telekanalil, kus vahendati uudiseid Galkõnõši gaasiväljadel avatud uutest kaevudest, mis on suurimad omataolised riigis.

Berdõmuhhamedov armastab kulda. Hiljuti osales ta Kesk-Aasia lambakoerale pühendatud monumendi avamise tseremoonial. See on diktaatori lemmiktõug. Ausammas oli muidugi valmistatud kullast, vahendab topnews.ru. Just seda tõugu koerakutsika kinkis Berdõmuhhamedov omal ajal ka Vene kolleegile Vladimir Putinile.