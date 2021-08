Budismis, taoismis ja teistes Aasias levinud religioonides usutakse, et lahkunud lähedased on näljased. Näljased on nad sel lihtsal põhjusel, et nad on surnud ja surnud ju süüa ei saa. Iga seitsmes luunaarkuu on aga müstiline aeg, kui kardinad maapealse ja allilma vahel on õhukesed ning lahkunud lähedaste hinged saavad tulla maa peale rändama.