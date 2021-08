Naise mure: naudin seksi ajal allumist, kuid see pole ju feminstlik?

«Ma eelistan seksi ajal kontrollist loobuda ja lihtsalt nautida ja see sobib ka mu partnerile. Kui ma pean peal olema või mul on liiga palju kontrolli, ei suuda ma oma peast välja saada ja see ajab mu stressi. Siiski on see kõik minu isiksusele ja moraalsele poolele parajalt konfliktne. Magamistoast väljas olen ma ju feminist ja usun sügavalt, et naisi on liiga kaua õpetatud alluma mehele ning oma vajadused hülgama. See tekitab minus segadust, arvestades, kuidas ma seksi naudin. Kuidas võiksin ma tunda, et kontrollin olukorda, ilma et oleksin magamistoas domineerivas rollis? Kas saab samaaegselt olla feminist ja seksi ajal alluda?»