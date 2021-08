Rahutud ja paksud jalad? Su võimetuse taga kaalu kaotada võib olla see salapärane haigus

Charlotte Phelps oli vaid kümneaastane, kui mäletab end oma jalgu uurimast ning avastamast, et need olid kuidagi teistmoodi. «Mu jalad olid suuremad kui ühelgi minu klassi tüdrukul,» meenutab ta. «Kõik ütlesid mulle, et tegemist on vaid kasvuspurdiga ja küll ma oma suurusesse kasvan.»