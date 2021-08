Kohtingueksperdi kaval nipp, mis tagab, et sa ei pettu enam ühelgi esmakohtingul

Võimalik, et ta valetas oma pikkuse kohta (ligi 185 sentimeetrit pole sama, mis päriselt 185 sentimeetrit), ehk olid tema pildid kümne aasta tagusest ajast ja alles mütsi ära võttes selgub, et ka pealagi kipub hõrenema. Välistest tunnustest veelgi olulisem on aga avastus, et teil ei klapi jutt üldse ning keemia on nullilähedane, kui mitte miinustes.

Mida siis teha? Deidiekspert Jana Hocking rääkis news.com.au podcastis «Kinda Sorta Dating», et ta kavatseb edaspidi kasutada üht rusikareeglit. «Ma kavatsen mitte enam meelitada end mõttetutele esmakohtingutele,» ütles naine. Lahendus on lihtne: kohtingule eelnegu videokõne. «See on üks peamisi asju, mida ma kavatsen ka pärast pandeemia lõppu oma kohtinguelus rakendada.»

Jana plaan on lihtne: edaspidi on kõik tema esmakohtingud Skype’i videokõned. «Sest pole midagi hullemat sellest, kui sa lööd end lille, maksad takso eest, ostad ehk uued rõivadki ja istud kohtingule jõudes laua taha, kus sa saad esimese 30 sekundiga aru, et see inimene pole sulle ja ta ei näe välja üldse mitte selline, nagu äpis välja nägi.»