Kuigi selle profiili numbrid kuuluvad juba nn ülemise korruse hulka, on see profiil viimane, kes elab oma elu läbi isikliku (oma isiksusele keskendunud) kava. Profiilid 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6 ja 4/6 kannavad selles mõttes isiklikku eesmärki, et nende eesmärgi teostamine ei eelda teiste inimeste kohalolu. Nende eesmärk teostub loomulikul teel iseenesest, kui nad teevad «oma asja». Selle «oma asja» leiavad nad aga siis, kui elavad elu vastavalt oma Strateegiale ja Autoriteedile, mitte ei mõtle seda välja oma peaga.