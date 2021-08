KUUKALENDER ⟩ Mida järgmise kahe nädala jooksul teha ja mida vältida?

Nüüd on aeg, kui kõik meie ümber võtab justkui hoogu maha, kuid samas on see hea aeg, mil lõpetada suhteid ja projekte, samuti selleks, et muredest vabaks saada. Alanud on periood, kui sa peaksid kahaneva kuu energiat õigesti kasutama, siis muutub ka su elu paremaks. Hea aeg on välja astuda igatsusest ja kurbusest, ning püüelda positiivsete muudatuste suunas.