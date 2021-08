See nädal tegeleme viimase täiskuu tagajärgedega ning jätkame muutuste sisseviimisega. Suve energiad on kulmineerunud ning otsused, mis on puudutanud viimaste kuude sündmusi, on saanud selgeks. Loe lähemalt, kuidas planeedid meid sel nädalal suunavad ja juhivad.