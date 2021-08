Vene meedia: diktaator Lukašenka lapselaps astus Moskva ülikooli

Anastassia on diktaator Aleksandr Lukašenka keskmise poja tütar. Tõsiasi, et ta Moskva ülikooli soovib sisse saada, jäi silma valgevene poliitkommentaatorile Dmitri Bolkunetsile, kes on Lukašenka režiimi osas väga kriitiline. Ta rääkis avastusest oma Telegrami kanalil, kuid ei täpsustanud, mis erialale ja osakonda Anastassia sisse soovis saada.