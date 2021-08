Tabloidi The Sun andmetel on Elizabeth II valmis kohtusse pöörduma, kuid loodab, et noored tulevad viimasel hetkel mõistusele ja lõpetavad konflikti.

«Kui palju nad (kuninglik perekond) veel taluma peavad, siin on piir. Kuninganna ja tema ülejäänud pere suunas on juba piisavalt rünnakuid. Harry ja Meghan õppigu ja mõistku, et korduvad rünnakud on vastuvõetamatud,» rääkis kuninglik allikas meediale ning täpsustas, et advokaadid konsulteerivad laimu asjatundjatega.