UUS HITTLAUL? ⟩ ma andsin kassid ära, oo andsin ära kassid, kassid

Kui Peeter Oja aastaid tagasi purjuspäi autoroolist tabati, ei hakanud mees ennast õigustama vaid vabandas avalikult ja talle omaselt suutis lisada nii tõsisele teemale isegi korraliku annuse maitsekat huumorit. Samas jäi Oja väga enesekriitiliseks ning kahetses silmnähtavalt oma tegu.

Merje kirjutab: «Teate, me oleme kõik näinud päris koledaid PR-skandaale. Minu arvates peaks olema Peeter Oja eeskujuks kõigile staaridele, kes satuvad suurde jamasse. Inimene jäi vahele purjus peaga autoroolis ja selle asemel, et luua storysid, kuidas topic on ridiculous ja palju suurem kui me aimata oskasime, laulis ta eneseiroonilise laulu kogu rahva ees.»

Merje rõhutab, et rahvas andiski Ojale andeks niing tänaseks ei mäleta keegi teda kui roolijoodikut vaid legendi.

Merje tegi sellele Onu Bella legendaarsele loole uued sõnad, pidades silmas viimase aja suurimat lemmikloomaskandaali.



Kassilaul DJ OJA feat. Mer

Ojah! Kord võtsin aja maha.

Mind vaatas kutsuvalt Austraalia strippar

Ja ütles hellalt: võta mind.

Ma ei suutnud ta ahvatlusele vastu panna

Ja andsin ära kassid.

Alles järgmisel päeval selgus, et see oli suur viga.

Ja et päras kasside äraandmist keerasin ka endale kaela

Suure ämbritäie sitta.

Justin ajas oma silmad punni

Tule minu rüppe, veedame paar tundi.

Ma andsin kassid varjupaika

Olemine sujus, kumbki polnud kide

Meie vahel tekkis tundeline side

Ma andsin kassid varjupaika

Mõnus oli olla, aeg see lendas ruttu

Äkki vaatan, kurat, kassid ei lähe strippariga kokku

Ma andsin kassid varjupaika

Küsimus, mis minu hinge sisse tekkis

Kuidas on see võimalik, et Pets mind pettis

ja rääkis välja, et andsin kassid varjupaika

Refrään:

Sa võta kassid kui sa tead

et stripparit sa koju ei vea

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul piin



Olin väga löödud, et Pets mängis siga

Kasside eest ma ei maksnud ja see oli viga

Ma andsin kassid varjupaika

Kassid on kodus, elu ja tervises

Pets petab mind, ma petan samamoodi

Ma andsin kassid varjupaika

Tee läks sinka-vonka, rahvas küsis kasse

Siiski sain öelda, et kassid on maal

Ma andsin kassid varjupaika

Koju jõudes Perekool tervitas mind

Nüüd oled cancelled, armas laululind

Ma andsin kassid varjupaika

Refrään:

Sa võta kassid kui sa tead

et stripparit sa koju ei vea

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul

Ning ei oleks sul piin

Kurvalt story-deta saatsin mööda öö

Järgmisel päeval algas Robertiga kohtutöö

Ma andsin kassid varjupaika

Teeme teile trahvi

Dove mind vaatas, kui poolearust ahvi

katkestas koostöö

Ma andsin kassid varjupaika

Tele, raadio, ajalehed, internet, portaalid

Avasid mu suunas kõik annaalid

Ma andsin nad varjupaika

Tundus terve maailm tagurpidi käis

A mis seal ikka halada, kui ise teed end täis